أموريم: الفوز بالدوري الأوروبي سيغير نظرة الكثير لنا

يرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي سيغير من نظرة الكثير لنا في الموسم المقبل.

ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ليني يورو وزيركزي ودالوت تعافوا من الإصابة ويريدون أن يكونوا جزءا من الفريق في النهائي، بالطبع دقائق مشاركتهم ستكون محدودة لكنهم قادرون على مساعدتنا على الفوز".

وأضاف "الفوز سيساعدنا على إنهاء الموسم بشكل جيد وسينظر الكثير إلى فريقنا بطريقة مختلفة لأن الفوز بلقب أوروبي أمر بالغ الأهمية".

وأكمل "لكن مجددا، لن يتغير شيء في موسمنا فالجميع يعلم أن الفوز بلقب أوروبي يمكن أن يعطينا شعروا يساعدنا على بناء المستقبل بشكل أفضل".

وبسؤاله هل تلعبون أكثر لأنفسكم في ظل تخفضيات رواتبكم رد قائلا: "يمكن لنادينا أن يحقق إيرادنا دون دوري أبطال أوروبا، إنه ناد كبير وضخم وله جماهير حوال العالم وهو علامة تجارية مرموقة، نحتاج فقط إلى التركيز والقيام بالأمور بطريقة صحيحة".