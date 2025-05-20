كرة نسائية - اتحاد الكرة يعلن نقل ملعب نهائي كأس مصر إلى الترسانة

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

الأهلي - وادي دجلة سيدات

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية بالموسم الجاري.

ويلعب فريق الأهلي ضد وادي دجلة في المباراة النهائية من كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة نقل المباراة من ملعب نادي الإعلاميين إلى ملعب نادي الترسانة.

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وتقام المباراة في الموعد المحدد لها سلفا في تمام الرابعة من عصر الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر مايو الجاري.

وتأهلت سيدات الأهلي ووادي دجلة إلى نهائي كأس مصر للسيدات لموسم 2024-25.

وتفوقت سيدات الأهلي على مسار في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

فيما انتصر وادي دجلة على زد في المباراة الثانية بنتيجة 1-0.

وتفوق الأهلي في طريقه على المعادي واليخت ثم مسار.

فيما تفوق دجلة على البنك الأهلي ثم زد للوصول للنهائي.

يذكر أن مسار حسم لقب الدوري المصري سيدات قبل جولة على النهاية بعد منافسة قوية من الأهلي الذي يخوض أول موسم له في منافسات الكرة النسائية.

كرة نسائية سيدات الأهلي سيدات دجلة نهائي كأس مصر
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