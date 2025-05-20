كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بالفوز على فاب الكاميروني

حسم فريق سيدات الأهلي تأهله إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب على فاب الكاميروني.

وحجزت سيدات الأهلي مقعدهن في نصف النهائي بالفوز على فاب بفارق 10 أهدف.

وتغلب الأهلي على الفريق الكاميروني بنتيجة 35-25.

وحصدت رنا راضي لاعبة الأهلي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعدما نجحت في تسجيل 7 أهداف.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جمعية الساحل التونسي في نصف النهائي مساء الخميس.

وتحصل جميع الفرق على راحة غدا الأربعاء.

وكان بريميرو دي أجوستو قد توج بلقب النسخة الماضية على حساب بترو أتليتكو، ويتواجه الفريقان في نصف النهائي هذه النسخة.

ويعتبر بترو أتليتكو البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 ألقاب.

بينما لم يسبق لفريق الأهلي الوصول إلى النهائي من قبل.

وحصد الأهلي برونزية آخر نسختين من البطولة.