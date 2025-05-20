انتهت في كأس العاصمة-الإسماعيلي (0) (5)-(4)(0) طلائع الجيش.. الدراويش إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر.

ويلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش ضمن إياب ربع نهائي كأس العاصمة.

لمتابعة مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ركلات الترجيح

الإسماعيلي 5

طلائع الجيش 4

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نهاية الوقت الأصلي

ق54 هدف محقق يضيع من طلائع الجيش بعد ضربة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق52 تسديدة خطيرة من نادر فرج لاعب الإسماعيلي تمر أعلى مرمى طلائع الجيش في فرصة خطيرة للدراويش

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نهاية الشوط الأول

ق42 كرة عرضية من محمد إيهاب لاعب الإسماعيلي من جهة اليسار ابعدها دفاع الجيش عن مناطق الخطورة.

ق21 كرة عرضية من عبد الله السعيد لاعب الإسماعيلي من جهة اليمين قابلها نادر فرج بعرضية اخرى من يسار منطقة الجزاء ابعدها دفاع الجيش عن مناطق الخطورة.

ق5 تسديدة ارضية من جودوين شيكا أوكوارا لاعب الجيش من يمين منطقة الجزاء ابعدها عبد الله جمال حارس الإسماعيلي من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

انطلاق المباراة