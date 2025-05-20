كرة سلة - ثلاثيات مهيب تقود الأهلي إلى النهائي بالفوز على الزمالك بفارق 49 نقطة

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 19:43

كتب : محمد سمير

أحمد مهيب - عمر عزب - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

حسم فريق الأهلي تأهله إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة.

وتغلب الأهلي على الزمالك في المباراة الفاصلة بنتيجة 110-61 وسط تفوق تام من الأحمر.

وتألق الأهلي بداية من الفترة الثانية، بعدما كانت الفترة الأولى متوازنة بين الفريقين.

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ونجح أحمد مهيب لاعب الأهلي في تسجيل 5 ثلاثيات متتالية في الفترة الثانية ليوسع الفارق للأحمر.

وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر.

وكانت الفترة الأولى متوازنة بين الفريقين وحسمها الزمالك بنتيجة 14-13.

بينما في الفترة الثانية تألق أحمد مهيب وسجل 5 ثلاثيات متتالية لينجح الأهلي في حسم الفترة الثانية بنتيجة 51-27.

ولم ينجح الزمالك في إيقاف طوفان الأهلي في الفترة الثالثة ووسع الأحمر الفارق إلى 36 نقطة بنتيجة 79-43.

وتواصلت ثلاثية الأهلي في الفترة الرابعة ليتجاوز الفريق حاجز الـ 100 نقطة.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5.

ويحسم الفريق الفائز بـ 3 مباريات لقب دوري السوبر.

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