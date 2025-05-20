انتهت كأس العاصمة – البنك الأهلي (1)-(0) مودرن.. تأهل البنك
الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد مودرن سبورت في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.
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نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي والتأهل لنصف النهائي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف
ق18 أسامة فيصل يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي بعد عرضية متقنة قابلها بقدمة اليمنى من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الأول
انطلاق المباراة
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