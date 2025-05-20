منصة ريليفو: روما يتحرك للتعاقد مع نونو سانتو

بدأ نادي روما في التحرك للتعاقد مع البرتغالي نونو سانتو لتولي تدريب الفريق.

ويتولى نونو سانتو تدريب نوتينجام فورست الإنجليزي.

وبحسب منصة ريليفو الإسبانية، فإن روما تحرك من أجل التعاقد مع نونو سانتو وقدم له عرضا لمدة موسمين.

ويخوض نوتينجام فورست مواجهة مرتقبة ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل في ختام مناسفات الدوري الإنجليزي.

ويتمسك نوتينجام بحظوظه الضئيلة في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

عدم تأهل سانتو مع نوتينجام إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل سيفتح الباب أمام المدرب البرتغالي الذي يملك عدة عروض.

وإلى جانب روما، يضع الهلال السعودي سانتو ضمن خياراته لخلافه جورج جيسوس وقيادة الفريق في كأس العالم للأندية.