تحضيرا لـ بتروجت.. الزمالك يختتم معسكره بالإسماعيلية

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

مران الزمالك

اختتم فريق الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك ضد بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنياً للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلاً فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

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وكان الزمالك قد خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد قبل خوضه معسكر الإسماعيلية.

فيما خسر بتروجت أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وفقد الأمل حسابيا في التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة

بتروجت الزمالك
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