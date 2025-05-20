كرة يد - الزمالك يتأهل لمواجهة الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس
الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 18:35
كتب : محمد سمير
حسم فريق الزمالك تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
وتغلب الزمالك على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40-21 في ربع النهائي.
وبذلك يتأهل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في نصف النهائي مساء الخميس.
وكان الترجي قد أقصى وداد سمارة المغربي بعد الفوز بنتيجة 34-26.
وتحصل جميع الفرق على راحة غدا الأربعاء، على أن تقام مباريات نصف النهائي يوم الخميس.
وحصل الزمالك على لقب كأس الكؤوس الإفريقية 7 مرات من قبل.
وكان الزمالك وصيف النسخة الماضية أمام الترجي التونسي، ليتكرر النهائي مجددا لكن في نصف النهائي هذه المرة.
أما الترجي فهو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك 30-25.
وحصد الترجي لقب كأس الكؤوس 5 مرات سابقة.
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