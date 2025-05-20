تقرير مغربي: بدر بانون أول صفقات الرجاء في الموسم الجديد

اقترب الرجاء المغربي من استعادة مدافعه السابق بدر بانون بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد بانون مع قطر القطري بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فغن بدر بانون أول صفقات الرجاء في الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المدافع المغربي تأكد عودته لفريقه السابق الراغب في العودة لمنصات التتويج.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الرجاء منحت الثنائي، المدير الرياضي هشام بوشروان، ولسعد الشابي مدرب الفريق الصلاحية الكاملة في اختيار الصفقات الجديدة.

ولعب بانون 15 مباراة مع قطر القطري هذا الموسم، بواقع 12 في الدوري القطري و3 في الكأس.

وكان المدافع المغربي قد انتقل إلى نادي قطر قادما من الأهلي في صيف 2022.

وذلك بعد نحو عامين من انضمامه للمارد الأحمر قادما من الرجاء.