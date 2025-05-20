تقرير مغربي: بدر بانون أول صفقات الرجاء في الموسم الجديد
الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 18:33
كتب : FilGoal
اقترب الرجاء المغربي من استعادة مدافعه السابق بدر بانون بداية من الموسم المقبل.
بدر بانون
النادي : نادي قطر
وينتهي تعاقد بانون مع قطر القطري بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب موقع البطولة المغربي، فغن بدر بانون أول صفقات الرجاء في الموسم الجديد.
وأوضحت التقارير ذاتها أن المدافع المغربي تأكد عودته لفريقه السابق الراغب في العودة لمنصات التتويج.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة الرجاء منحت الثنائي، المدير الرياضي هشام بوشروان، ولسعد الشابي مدرب الفريق الصلاحية الكاملة في اختيار الصفقات الجديدة.
ولعب بانون 15 مباراة مع قطر القطري هذا الموسم، بواقع 12 في الدوري القطري و3 في الكأس.
وكان المدافع المغربي قد انتقل إلى نادي قطر قادما من الأهلي في صيف 2022.
وذلك بعد نحو عامين من انضمامه للمارد الأحمر قادما من الرجاء.
نرشح لكم
تقرير إنجليزي: فريمبونج اجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى ليفربول الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا ديلي ميل: مانشستر سيتي انسحب من سباق التعاقد مع فيرتز تقارير إسبانية: ريال مدريد يتفق على بنود عقد كاريراس.. وقيمة شرطه الجزائي تقرير: ليفربول في مفاوضات متقدمة مع كيركيز رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا تقرير: بانون يوافق على العودة إلى الرجاء ديلي ميل: بديل ألكسندر أرنولد يخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الاثنين