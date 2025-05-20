رياض محرز يكشف موقفه من اللعب مع الهلال في كأس العالم للأندية

كشف النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة، موقفه من الانتقال لصفوف الهلال للمشاركة في كاس العالم للأندية.

وأفادت تقارير سعودية برغبة الهلال في الاستعانة ببعض نجوم الدوري السعودي خلال فترة المشاركة بكأس العالم للأندية، من بينهم رياض محرز لاعب أهلي جدة وكريستيانو رونالدو نجم النصر.

وقال رياض محرز عبر إم بي سي أكشن: "المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية؟ لا، ألعب مع الأهلي (أهلي جدة) فقط ".

وأضاف محرز "الفريق يسير بشكل جيد وعلينا الحفاظ على هذا القوام بالموسم المقبل، خاصة بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، نحتاج فقط تغيير عنصر أو عنصرين على الأكثر".

وساهم محرز في تتويج أهلي جدة بلقب دوري أطبال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف محرز لقب دوري أبطال آسيا إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به مع مانشستر سيتي.

في المقابل يخوض الهلال مواجهته الافتتاحية أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم 2025، يوم 18 يونيو المقبل.

على أن يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي، 23 من الشهر ذاته، ويختتم الدور التمهيدي بمباراة باتشوكا المكسيكي يوم 27.