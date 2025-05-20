انتهت كرة سلة - الأهلي (110)-(61) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة - الزمالك

يواجه الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات المباراة الفاصلة في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري.

ويتعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في السلسلة.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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الأهلي يحسم تأهله بعد الفوز بنتيجة 110-61

ق2:55 كسر حاجز المئة نقطة وتقدم الأهلي 101-51

ق6:13 الأهلي يتقدم 91-46

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 79-43

ق1:52 الأهلي يوسع الفارق 75-35

ق4:40 الأهلي يتقدم بنتيجة 62-32

ق6:36 تقدم الأهلي بنتيجة 58-29

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بثلاثية من مؤمن خيري ليتقدم الأهلي 51-27

ق1:03 الأهلي يتقدم 44-27 ووقت مستقطع

ق2:30 تقدم الأهلي بنتيجة 39-21 واتساع الفارق

ق5:11 مهيب يسجل الثلاثية الخامسة وتقدم الأهلي 30-18

ق6:26 تقدم الأهلي 22-18 بعد 3 ثلاثيات من مهيب

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 14-13

ق6:55 تقدم الزمالك 7-5

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الزمالك
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