انتهت كرة سلة - الأهلي (110)-(61) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي
الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 18:02
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات المباراة الفاصلة في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري.
ويتعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في السلسلة.
لمشاهدة المباراة من هنا.
------------------------
الأهلي يحسم تأهله بعد الفوز بنتيجة 110-61
ق2:55 كسر حاجز المئة نقطة وتقدم الأهلي 101-51
ق6:13 الأهلي يتقدم 91-46
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 79-43
ق1:52 الأهلي يوسع الفارق 75-35
ق4:40 الأهلي يتقدم بنتيجة 62-32
ق6:36 تقدم الأهلي بنتيجة 58-29
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بثلاثية من مؤمن خيري ليتقدم الأهلي 51-27
ق1:03 الأهلي يتقدم 44-27 ووقت مستقطع
ق2:30 تقدم الأهلي بنتيجة 39-21 واتساع الفارق
ق5:11 مهيب يسجل الثلاثية الخامسة وتقدم الأهلي 30-18
ق6:26 تقدم الأهلي 22-18 بعد 3 ثلاثيات من مهيب
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 14-13
ق6:55 تقدم الزمالك 7-5
الفترة الأولى
انطلاق المباراة