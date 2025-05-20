ثروت سويلم: الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. وموقف الرابطة من بيراميدز حال الانسحاب ضد سيراميكا

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية مع ممثلي الأندية

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية عن موافقة كافة الأندية على إلغاء الهبوط بالموسم الجاري.

وأشار سويلم إلى أن انسحاب بيراميدز حال حدث أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة سيتم تطبيق اللائحة بخصم 6 نقاط.

أما عن الفارق بين ذلك وعدم خصم 6 نقاط من الأهلي، فكشف عن اجتماع مجلس إدارة الرابطة حال كانت رؤية بيراميدز أن الانسحاب لسبب قهري.

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وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "رابطة الأندية كان لديها إصرارا بهبوط فريقين إلى دوري المحترفين، لكن بمنتهى الصراحة قلة عدد الأندية الشعبية عن الموجودين حاليا ستكون أزمة كبيرة لكرة القدم المصرية".

أما عن إمكانية تواجد الإسماعيلي في مراكز الهبوط الموسم المقبل فأجاب "محمد شوقي عضو إدارة الأهلي صرح في بداية الاجتماع عن تمسك الأهلي باللوائح لكن نوافق على إلغاء الهبوط لأننا لا نتخيل الدوري بدون الإسماعيلي، ويجب إيجاد حلول حتى لا نكرر ذلك الاجتماع الموسم المقبل".

وشدد "الـ 15 ناديا الذين حضروا اجتماع الرابطة أيدوا إلغاء الهبوط بما فيهم الممتنعين عن التصويت، لكن كان هناك رغبة لمعرفة ما سيحدث في المستقبل واستقرينا على عدم إلغاء الهبوط بعد ذلك أيا كان الفريق الذي سيهبط".

وأوضح سويلم "إن شاء الله سيكون قانون الرياضة الجديد في مصلحة الأندية الشعبية من الموسم المقبل والاستثمار في شركة الكرة وأوصينا وزارة الرياضة بإقرار القانون سريعا حتى تستفيد الأندية".

أما عن اعتراض الأندية على هبوط 4 فرق الموسم المقبل فكشف "الأندية هي من أقرت ووافقت على ذلك بعد مزيد من الجدل، وخطتنا عودة دوري موسم 2027 -2028 إلى 18 ناديا".

وواصل "غير صحيح إلغاء الهبوط من أجل تجديد الثقة في رابطة الأندية، الهبوط يشمل ناديين فقط وهناك 16 ناديا غيرهم، وبشكل شخصي تفاجئت بتجديد الثقة".

وبسؤاله عن انتقاد حلمي طولان لرابطة الأندية ورئيسها أجاب "ذلك بسبب عدم هبوط الإسماعيلي خاصة أن هناك مشكلة بينه وبين النادي، ونتمنى منه إصلاح كرة القدم المصرية ويتحدث في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة مع هاني أبو ريدة لاختيار ممثلين مختلفين عن الحاليين".

وأوضح سويلم "حرس الحدود اعتذر عن عدم الحضور لاجتماع رابطة الأندية بسبب الارتباط بمواجهة فاركو في الدوري، أما بيراميدز فربما لديه مشكلة مع الرابطة وإذا حضروا الاجتماع ربما وقتها كانت قد وافقت الجمعية العمومية للرابطة ويتم تأجيل المباراة".

وشدد "أي مكان في العالم سيكون هناك رفض وعدم إجماع، وقرارات رابطة الأندية ستنطبق على جميع الأندية".

أما عن مواجهة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا فكشف "سيراميكا كليوباترا وافق على تأجيل مباراة بيراميدز بالفعل، لكن بيراميدز طرف في الأمر ولم يحضر الاجتماع من الأساس".

واختتم سويلم تصريحاته "إذا لم يحضر بيراميدز مواجهة سيراميكا كليوباترا سيتم تطبيق اللائحة بخصم 6 نقاط، وإذا رأى النادي أن ذلك ظرف قهري بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيتم اجتماع مجلس إدارة الرابطة وقتها لتحديد القرار، وعلى المستوى الشخصي لا أتوقع عدم ذهاب بيراميدز للمباراة".

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

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