"سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته

تقدم محمد جمال عبد المنعم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالاستقالة من منصبه.

وأرجع جمال استقالته إلى انفراد نصر أبو الحسن رئيس النادي، ومصطفى شلة امين الصندوق، بإصدار القرارات.

كما كشف عن وجود انقسام بين أعضاء مجلس إدارة النادي أدت إلى سقوطه في الهاوية بحسب وصفه.

وبرر جمال استقالته في خطاب تضمن الأسباب الآتي بيانها:

1- الانفراد بالقرارات من جانب رئيس مجلس ادارة النادي وامين الصندوق مما عرض النادي لمشاكل مالية وقانونية جسيمة.

2- اصدار بعض القرارات وابرام العديد من العقود دون الحصول علي موافقتي وباقي اعضاء المجلس بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.

3- تسبب رئيس النادي في توقيع عقوبة تأديبية علي النادي لمدة فترتين قيد مما عرض الفريق لمشاكل فنية وسوء النتائج وتراجع الفريق بجدول الدوري.

4- انقسام أعضاء المجلس و اشتعال الفتنة فيما بينهم مما أدى إلى سقوط النادي الى الهاوية.

5- غرق مركب النادي الاسماعيلي ووصولها الى بر الأمان بعد قرار الغاء الهبوط.. مما يجعلني اتنحى جانبا واترك الفرصة لغيري ممن يمكنه قيادة سفينة النادي ب حكمة لتفادي ما حدث.

6- اتباع السيد رئيس النادي وأمين الصندوق نفس السياسات السابقة و التي أثبتت فشلها ممكن يشكل خطر على مستقبل النادي فمن الجنون تكرار نفس الأخطاء و توقع نتائج مختلفة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

وكانت رابطة الأندية قد قررت إلغاء الهبوط في الدوري المصري بالموسم الحالي بعد التشاور مع الأندية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بإياب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

مباراة الذهاب على استاد الإسماعيلية كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.