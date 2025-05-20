لابورتا: لن أقف مكتوف اليدين أمام تيباس.. وسنحصل على البراءة في قضية نيجريرا

يثق خوان لابورتا رئيس برشلونة أن ناديه سيحصل على البراءة في قضية نيجريرا.

وقال لابورتا لـTV3: "تيباس شخصية تدافع عن الدوري الإسباني قبل كل شيء، هذا يستحق احترامي، لكن لن أقف مكتوف اليدين أمامه".

وأضاف "4 انتصارات ضد ريال مدريد؟ نافسناه بشكل ممتاز، وفي الواقع هم 5 انتصارات إذا احتسبنا المباراة الودية في أمريكا، لكن كل عام نبدأ من الصفر".

وأكمل "لعب دور الضحية لم يجد نفعا معنا أبدا، هناك بالفعل ما يسمى مجتمع مدريد، إذا تصرفنا كضحايا فلن نجني الكثير".

وواصل "أفضل عدم الحديث عن ريال مدريد، لكن كل طرف يعتمد على استراتيجية من أجل الفوز، استراتيجيتنا فقط كرة القدم، برشلونة تاريخيا كان مطالبا بأن يكون الأفضل للتتويج بالبطولات، وما نراه حاليا هو دليل على ذلك".

وتابع "محاولات زعزعة استقرار برشلونة كانت شرسة بسبب قضية نيجريرا التي اتضح أنه لا يوجد شيء ملموس ومن المرجح أن تنتهي ببرائتنا بشكل كامل".

وأكمل "هالاند؟ لا يوجد مستحيل في الحياة، لكنه ليس ضمن خططنا حاليا، هو جدد عقده مؤخرا مع مانشستر سيتي".

وأتم "فرينكي دي يونج؟ لا نرغب في ترك الموقف مفتوح لأي لاعب متبقي فقط سنة واحدة في عقده، تحدثنا معه ويوجد اتفاق شبه كامل معه".

وحصل برشلونة على بطولة الدوري الإسباني رقم 28 في تاريخه، وذلك تحت قيادة الألماني هانز فليك.