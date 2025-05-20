الزمالك يبدأ تطوير ملاعب الناشئين

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

تطوير ملاعب الناشئين بنادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك بدء تجديد ملاعب قطاع الناشئين في النادي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بإعادة إحلال وتجديد ملاعب الناشئين في ظل عدم صيانتها منذ إنشائها منذ ما يقرب من 9 سنوات.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لتطوير كافة ملاعب الناشئين بشكل كامل من أجل تجهيزها للموسم الجديد.

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ومن المقرر أن تستمر عملية الإصلاح والتطوير لمدة شهر كامل على أن تعود للعمل قبل بداية الموسم.

وكان الزمالك قد أجرى صيانة لملعب حلمي زامورا الخاص بتدريبات الفريق الأول والمباريات الودية بالموسم الماضي.

وتتكون ملاعب الناشئين من نجيل صناعي، بينما يتكون ملعب التدريبات الرئيسي من نجيل طبيعي.

الزمالك حلمي زامورا قطاع الناشئين
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