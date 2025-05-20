قائمة البرتغال - رونالدو يقود الهجوم استعدادا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال قائمة فريقه التي ستخوض مباريات الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة ألمانيا ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبي بشهر يونيو المقبل.

وتشهد القائمة تواجد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي رغم ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: ديوجو كوستا (بورتو) - روي سيلفا (سبورتنج لشبونة) - خوسي سا (ولفرهامبتون).

الدفاع: دوجو دالوت (مانشستر يونايتد) - نيلسون سيميدو (ولرفهامبتون) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - نونو تافاريس (لاتسيو) - جونسالو إيناسيو (سبوتنج لشبونة) - روبن دياز (مانشستر يونايتد) - أنطونيو سيلفا (بنفيكا) - ريناتو فيجا (يوفنتوس).

الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونيخ) - روبن نيفيس (الهلال السعودي) - جواو نيفيس (باريس سان جيرمان) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - بيدرو جونسالفيس (سبورتنج لشبونة) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - جواو فيليكس (ميلان).

الهجوم: فرانشيكسو ترينكاو (سبورتنج لشبونة) - فرانشيسكو كونسيساو (يوفنتوس) - بيدرو نيتو (تشيلسي) - رودريجو مورا (بورتو) - رافاييل لياو (ميلان) - ديوجو جوتا (البرتغال) - جونكالو راموس (باريس سان جيرمان) - كريستيانو رونالدو (النصر السعودي).

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين فرنسا وإسبانيا.