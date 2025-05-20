ريليفو: ميلان يقترب من تعيين تاري كمدير رياضي

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

إيلي تاري

اقترب نادي ميلان من التوصل لاتفاق مع إيلي تاري ليكون المدير الرياضي الجديد للنادي.

وحسب ريليفو، فإن الاتفاق اقترب كثيرا لتعيين المدير الرياضي السابق لنادي لاتسيو.

وأفادت التقارير الإخبارية في وقت سابق أن وقت سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق قد انتهى وسيرحل بعد فقدان أمل التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم القادم.

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وبالإضافة إلى ذلك، خسر البرتغالي نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا بهدف دون رد.

وبالتالي سيتعين على تاري إذا اكتملت المفاوضات بنجاح تعيين مدرب جديد للفريق خلفا لكونسيساو.

وكان ميلان قد خسر من روما في الجولة 37 من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 60 في المركز التاسع لتنتهي آماله في التأهل لأي بطولة أوروبية.

وتمكن كونسيساو من التتويج ببطولة السوبر الإيطالي بعد الانتصار على يوفنتوس في نصف النهائي ثم غريمه إنتر في النهائي.

إيلي تاري ميلان لاتسيو الدوري الإيطالي
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