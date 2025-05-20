الشحات: التوقعات لصالح إنتر ميامي لكن الأهلي لا يعرف المستحيل

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

هدف واحتفال حسين الشحات - الأهلي - أورلاندو

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن فرص فريقه للفوز على منافسه إنتر ميامي الأمريكي كبيرة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل.

وقال الشحات لموقع فيفا: "المشاركة في النسخة الأولى لنظام كأس العالم للأندية بجانب أقوى الفرق في العالم هو شرف عظيم، متحمس للغاية وآمل أن تكون بطولة رائعة ونؤدي بطريقة مميزة".

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وأضاف "كونها النسخة الأولى لهذا النظام يجعلها مميزة وتاريخية، أتمنى النجاح لي ولزملائي في الفريق، سنبذل قصارى جهدنا لنترك بصمتنا".

وأكمل "أتمنى أن يواصل الأهلي تألقه في مثل هذه البطولات العالمية والتي أصبحت محط أنظار العالم أجمع".

وواصل "جماهير الأهلي تتواجد أينما ذهبنا سواء في إفريقيا أو الخليج، وأثق أننا سنجد الدعم نفسه في أمريكا".

وأوضح "لا شك أن مواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أعظم لاعب في العالم في افتتاحية البطولة ستكون مهمة للغاية، التوقعات لصالح إنتر ميامي، لكننا في الأهلي لا نعرف معنى "المستحيل" ونلعب دائما للفوز، هذه هي فلسفتنا".

وكشف "لا يوجد سر في توقعي لمواجهة إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية، نظرا لمكانة الأهلي وجماهيره الكثيرة وسجله القوي في هذه البطولة، شعرت أننا سنكون جزءا من هذه المباراة التاريخية".

وأتم "يوجد في مجموعتنا 4 فرق من قارات مختلفة وبأساليب لعب مختلفة، لكن هذا أمر جيد، إذ لن يتمكن أي من الفرق توقع أسلوب لعب الفريق الآخر، إنه تحد كبير وسيكون حدثا ضخما".

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي وديا أمام فريق باتشوكا مساء يوم 8 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات للبطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد بن رمضان لاعب الوسط لكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.

الأهلي حسين الشحات ميسي كأس العالم للأندية
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