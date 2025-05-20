جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة

هاجم جمال العدل عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك فكرة إعلان شركة الاتصالات لصالح الأهلي.

وقال العدل لقناة الزمالك: "إعلان شركة الاتصالات؟ تافه وليس له قيمة، من الضروري أن يوافق الأهلي على فكرته ومشاهدة الإعلان عقب اكتماله ويقر نشره، أرى أن هذه النتيجة طبيعية للمسرحية الهزلية التي نعيش فيها وتصبح الأمور أسوأ مع الوقت".

وأضاف "مذيعة أهلاوية عبرت عن إعجابها بالإعلان وترى أننا كجمهور ضخمنا الأمر، لم يعجبنا هذا الإعلان وتصرفنا ضده هذه حريتنا، جمهور الأهلي مختلف، عندما تم سبه بعائلته ورموزه من قبل إمام عاشور رآى أن الأمر عادي".

وأكمل "الدوري المصري أصبح من أسوأ 4 دوريات في العالم، عقوبة الأهلي بعد انسحابه ضد الزمالك مهزلة، وأصبحنا أضحوكة وسط الوطن العربي".

وواصل "أحمد دياب صديقي، لكن ما هي مؤهلاته لإدارة الكرة المصرية؟ لم يلعب كرة قدم أبدا وبشكل مفاجئ أصبح يدير المسابقة رفقة ثروت سويلم، الدورات الرمضانية أكثر تنظيما من ذلك".

وشدد "الأهلي انسحب على مدار تاريخه حوالي 7 مرات ولم يعاقب أبدا، لكن كنا نعتقد أن هذه المرة سيعاقب، لكن لم يحدث أي شيء وخصم منه 3 نقاط فقط، الأهلاوية سعداء بذلك، لكن ذلك إثبات على طريقة تتويجه بالبطولات".

وأتم "يجب إيقاف الكرة في مصر في ظل إدارتها بهذه الطريقة، يكفي ألا يوجد قانون لعب مالي نظيف ولا نعرف مصادر الأموال للأندية، الإسماعيلي يحصل على 10 جنيهات بينما نادي آخر يحصل على مليار جنيه".

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب إعلان يتضمن تلميحات مسيئة ضد نادي الزمالك وجماهيره".

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة قبل مباراتين من الختام.

وفقد الزمالك فرصة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية الموسم المقبل.