جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

جمال العدل

هاجم جمال العدل عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك فكرة إعلان شركة الاتصالات لصالح الأهلي.

وقال العدل لقناة الزمالك: "إعلان شركة الاتصالات؟ تافه وليس له قيمة، من الضروري أن يوافق الأهلي على فكرته ومشاهدة الإعلان عقب اكتماله ويقر نشره، أرى أن هذه النتيجة طبيعية للمسرحية الهزلية التي نعيش فيها وتصبح الأمور أسوأ مع الوقت".

وأضاف "مذيعة أهلاوية عبرت عن إعجابها بالإعلان وترى أننا كجمهور ضخمنا الأمر، لم يعجبنا هذا الإعلان وتصرفنا ضده هذه حريتنا، جمهور الأهلي مختلف، عندما تم سبه بعائلته ورموزه من قبل إمام عاشور رآى أن الأمر عادي".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي أول تعليق من مهند علي بشأن مفاوضات الزمالك معه كرة سلة – منتظرا الأهلي أو الزمالك.. الاتحاد يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري

وأكمل "الدوري المصري أصبح من أسوأ 4 دوريات في العالم، عقوبة الأهلي بعد انسحابه ضد الزمالك مهزلة، وأصبحنا أضحوكة وسط الوطن العربي".

وواصل "أحمد دياب صديقي، لكن ما هي مؤهلاته لإدارة الكرة المصرية؟ لم يلعب كرة قدم أبدا وبشكل مفاجئ أصبح يدير المسابقة رفقة ثروت سويلم، الدورات الرمضانية أكثر تنظيما من ذلك".

وشدد "الأهلي انسحب على مدار تاريخه حوالي 7 مرات ولم يعاقب أبدا، لكن كنا نعتقد أن هذه المرة سيعاقب، لكن لم يحدث أي شيء وخصم منه 3 نقاط فقط، الأهلاوية سعداء بذلك، لكن ذلك إثبات على طريقة تتويجه بالبطولات".

وأتم "يجب إيقاف الكرة في مصر في ظل إدارتها بهذه الطريقة، يكفي ألا يوجد قانون لعب مالي نظيف ولا نعرف مصادر الأموال للأندية، الإسماعيلي يحصل على 10 جنيهات بينما نادي آخر يحصل على مليار جنيه".

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب إعلان يتضمن تلميحات مسيئة ضد نادي الزمالك وجماهيره".

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة قبل مباراتين من الختام.

وفقد الزمالك فرصة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية الموسم المقبل.

الزمالك جمال العدل الأهلي
نرشح لكم
المحكمة الرياضية ترفض أحقية حصول لاعب الإسماعيلي السابق على 200 ألف دولار مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي أول تعليق من مهند علي بشأن مفاوضات الزمالك معه محافظ بورسعيد يوافق على تأجيل قبول استقالة كامل أبو علي من رئاسة المصري "سيراميكا السويس".. دياب: الدمج هو الحل لإنقاذ الأندية الجماهيرية.. والقراران صحيحان في أزمة القمة
أخر الأخبار
ريليفو: ميلان يقترب من تعيين تاري كمدير رياضي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
المحكمة الرياضية ترفض أحقية حصول لاعب الإسماعيلي السابق على 200 ألف دولار 29 دقيقة | الدوري المصري
دفعة قبل النهائي.. عودة ثلاثي مانشستر يونايتد من الإصابة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نانت يعلن رحيل كومبواريه ساعة | الكرة الأوروبية
الشحات: التوقعات لصالح إنتر ميامي لكن الأهلي لا يعرف المستحيل ساعة | الكرة المصرية
انطلاق بطولة بالم هيلز المفتوحة الأولى للاسكواش برعاية مجموعة كايرو ثري ايه يوم 22 مايو 2 ساعة | رياضات أخرى
جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة 2 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة