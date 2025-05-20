مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري كرة سلة - محمد مصيلحي

شدد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على أن معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط من الدوري المصري بالموسم الحالي.

وقال مصيلحي عبر قناة إم بي سي مصر: "معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط تعاطفا مع غزل المحلة والإسماعيلي".

وواصل "لا يجوز أن نرى الدوري المصري الممتاز بدون الإسماعيلي أو الاتحاد أو المصري أو الأهلي أو الزمالك أو غزل المحلة، وطالما قررنا أن يكون الدوري استثنائي إذا لنجعله استثنائيا في كل شيء".

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وتابع "من بداية الدوري وبعد الإقرار بشكل الدوري الحالي الاستثنائي رفضت جميع الأندية الهبوط ولكن تم التوافق على هبوط فريقين مع تقييم الوضع من جديد عقب نهاية الدور الأول ولكننا لم نجتمع سوى في الجلسة الماضية".

وقررت رابطة الأندية بناء على قرار الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري بالموسم الحالي مع زيادة عدد فرق الدوري بالموسم المقبل إلى 21 فريقا.

وسيقام الدوري بالموسم المقبل من دور واحد قبل أن يتم تقسيم الفرق مثل الموسم الحالي إلى مجموعة منافسة على اللقب ومجموعة لتفادي الهبوط.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
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