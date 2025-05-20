أحمد نادر السيد: قد أرحل عن باوك مجانا.. وأريد الانتقال لفريق أشارك فيه

شدد أحمد نادر السيد حارس مرمى باوك اليوناني على إمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدون مقابل.

وقال نادر عبر قناة أون سبورت: "أتواجد مع الفريق الأول لباوك باستمرار لأن الفريق الثاني دائما ما يلعب بشكل أساسي في صفوفه الحراس اليونانيين".

وواصل "الأفضل لي حاليا أن أتواجد بالمكان الذي سألعب فيه وخلال الـ 4 سنوات الماضية حصلت على خبرات تكفي لذلك".

وتابع "أحد المسؤولين في الزمالك تحدث معي حول إمكانية عودتي للفريق في شهر يناير الماضي ولكن ظروف النادي لم تسمح لإتمام المفاوضات مع باوك".

وشدد "يتبقى في عقدي موسم واحد مع باوك ولكنني تحدثت مع النادي ووافقوا على رحيلي بشكل مجاني مع حصولهم على نسبة في إعادة البيع لأنني أريد اللعب بشكل أساسي".

وكشف "أريد الاستمرار في أوروبا ويوجد بعض الحديث عن عروض من بلجيكا والبرتغال ومن الوارد استمراري في اليونان ولكن هناك لا يوجد اهتمام كبير باللاعبين الصغار، ومن الوارد أيضا عودتي لمصر ولكنني أريد العودة للمشاركة".

وأضاف "الأمور المادية معي لم تمنع عودتي للزمالك ولكنها كانت خلافات مادية بين الزمالك وباوك ولكن أنا بكل تأكيد أتمنى العودة لمساعدة النادي ولن أنظر للماديات".

وانتقل نادر إلى باوك قادما من الزمالك في يناير 2024 وشارك في مباراة واحدة فقط مع الفريق الرديف.