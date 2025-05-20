ليكيب: رحيل كومبواريه عن تدريب نانت

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد وأنتوان كومبواريه

يبدو أن مستقبل أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت مع ناديه قارب على الوصول للنهاية.

وحسب صحيفة ليكيب فإن نانت قرر إقالة كومبواريه.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد مع نانت ولم يشارك أساسيا كثيرا خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الفرنسي.

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ويتولى كومبواريه تدريب نانت منذ عام 2021.

وتمكن من قيادة الفريق للبقاء في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وأنهى نانت الدوري محتلا المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

وفاز نانت على منافسه مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وبذلك ضمن البقاء.

وابتعد عن ريمس الذي يتواجد في المركز الـ16 بفارق 33 نقطة.

ويلعب صاحب المركز الـ16 في الدوري الفرنسي مباراة فاصلة مع محتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية للبقاء.

مصطفى محمد كومبواريه نانت الدوري الفرنسي
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