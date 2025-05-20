سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بـ عبد الله السعيد

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

شدد أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك على أن النادي يجهز حاليا ملف كامل للتقدم بشكوى بالمحكمة الرياضية الدولية حول أزمة مباراة القمة وعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي.

وقال سالم عبر القناة الأولى المصرية: " الـ 6 ملايين دولار التي دفعناها كغرامات على مدار سنة ونصف كان من الممكن أن يتم استخدامها في أماكن أخرى لتدعيم النادي رياضيا وإنشائيا".

وواصل "نعمل في الزمالك بالتوازي، هناك لجنة تخطيط وأيضا هناك لجنة لتنمية الموارد وتتكون من أشخاص أًصحاب عقليات اقتصادية من الأفضل في مصر ويعملون على توفير موارد مالية للنادي".

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وتابع "لم ندفع 2 مليون دولار من أجل عدم التعاقد مع صفقات والتطور الطبيعي هو أن تدعم الفريق بعد رفع القيد، وبالطبع هناك رقابة مالية ولا يوجد أي قرش يدخل النادي دون تدوين مصدره وإدراجه في الموازنة المالية".

وأكمل "عبد الله السعيد رمز واختار الزمالك بكامل إرادته والزمالك متمسك به كونه قائد حقيقي، ومراحل التفاوض دائما ما يكون بها الكثير من الشائعات ودراسة العروض وهذا أمر طبيعي ولكن نتمنى استمراره معنا".

وأضاف "جاري تجهيز الأوراق لتقديمها إلى المحكمة الرياضية بشأن أزمة مباراة القمة والأمر سهل ويكفي اعتراف رئيس لجنة المسابقات الذي أقر إن القرار الصحيح كان خصم النقاط الثلاث وفكرة تحصين قرارات رابطة الأندية التي قالوا إن هذا البند يتواجد بالدوريات الأخرى ستجده فقط تقريبا بالدوري الإماراتي، أما الدوريات الأوروبية الكبرى لا يوجد بها تحصين للقرارات منعا للشكوك وفي النهاية المحكمة الرياضية ستكون الحاسمة".

وشدد "حتى الآن لا يوجد سوى تضامن معنوي مع بيراميدز في قضية مباراة القمة ولكن لا يوجد أي ملف مشرتك سنتقدم به للمحكمة الرياضية".

الزمالك أحمد سالم
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