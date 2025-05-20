تقرير: روما يكشف حقيقة اتفاقه مع كلوب لتدريب الفريق

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل

كشف نادي روما حقيقة اتفاقه مع الألماني يورجن كلوب لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وحسب صحيفة لا ستامبا نقلا من مصدر في روما، فإن النادي نفى بشكل قاطع تقارير اتفاقه مع كلوب لتدريب الذئاب.

وأفاد المصدر للصحيفة أن كلوب ليس مرشحا لقيادة روما خلفا لكلاوديو رانييري.

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وخاض رانييري المباراة الأخيرة له بين جماهير ناديه على ملعب أوليمبيكو ضد ميلان الأحد الماضي في الجولة 37 من الدوري الإيطالي وانتصر بثلاثة أهداف دون رد.

وأعلن رانييري اعتزاله تدريب كرة القدم قبل العودة عن قراره خلال الموسم الجاري لإنقاذ موسم روما.

وكان رانييري قد تولى تدريب روما وهو على بعد 4 نقاط من مراكز الهبوط قبل أن يصنع معجزة بالتواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم.

واستمر روما دون هزيمة لـ19 مباراة بشكل متتالي قبل أن يكسرها أتالانتا ويهزمه في المباراة قبل الماضية بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تكون المباراة المقبلة في الجولة الأخيرة من الكالتشيو ضد تورينو هي الأخيرة لرانييري مع روما ومسيرته التدريبية.

ويحتاج روما للفوز على تورينو مع خسارة أو تعادل يوفنتوس الذي سيلاقي فينيسيا ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

روما يورجن كلوب رانييري الدوري الإيطالي
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