خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 11:44

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

اتفق نادي الزمالك مع لاعبه عبد الله السعيد على عقد جلسة لتجديد عقده.

وينتهي عقد السعيد بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة بين الزمالك وعبد الله السعيد ستكون خلال ساعات المقبلة لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده.

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ويريد اللاعب عقدا لمدة موسمين، إلا أن الزمالك توصل لاتفاق معه على التجديد لمدة موسم واحد ثم العام الآخر يكون بالاتفاق بين الطرفين.

وكان حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد تحدث سابقا في هذا الأمر قائلا لأون سبورت: "لا يوجد أزمة مالية في ملف تجديد تعاقد عبد الله السعيد ويوجد حالة اتفاق معه على التجديد".

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك قائلا: "يشرفنا أن تطول فترة عبد الله السعيد في الزمالك عن نهاية الموسم المقبل، تأثيره رائع على اللاعبين".

وشارك السعيد في 34 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك عبد الله السعيد الدوري المصري
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