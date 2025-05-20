خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي

اتفق نادي الزمالك مع شركة ZAT للملابس الرياضية على فسخ التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتفاق بين الزمالك وشركة ZAT على فسخ التعاقد سيكون بشكل ودي.

ويتجه الزمالك للموافقة على عرض بإنشاء شركة تحمل اسمه لإنتاج ملابسه الرياضية.

وفي حال إنشاء الزمالك لشركة لإنتاج وتوريد ملابسه الرياضية، فإنه لن يكون الوحيد الذي اتخذ هذا الاتجاه.

لننتقل إلى نابولي، اتجه النادي الجنوبي بقيادة مالكه أوريليو دي لاورنتيس إلى إنتاج ملابس فرق كرة القدم بنفسه في خطوة كانت الأولى من نوعها عام 2021.

وقال دي لاورنتيس خلال مؤتمر صحفي وقتها: "عندما قررت الاستغناء عن راعي قميصنا، قال لي جميع مستشاريني إنني مجنون".

وأضاف "قالوا لي إن الشركات الرياضية تستغرق 18 شهرا لإنجاز قميص، وتريد أنت إيجاد من يصممه ويصنعه في وقت قصير!".

وأتم "أجبته أن ذلك لا يعنيني، قضيت يوما كاملا أعمل على ذلك وتحدثت هاتفيا مع مصنع في الصين، قد تكلفني هذه الفكرة مالا، لكنني أبدأ واقعا جديدا لكرة القدم".

ويستمر نابولي في ذلك حتى الآن بعد المكاسب المادية التي يحققها.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد وقع عقود الاتفاق مع شركة ZAT في العام الماضي وكان يمتد لمدة 3 مواسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بتروجت يوم السبت المقبل في المباراة السابعة للزمالك في المرحلة النهائية للدوري المصري.