أول تعليق من مهند علي بشأن مفاوضات الزمالك معه

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

مهند علي

تحدث مهند علي لاعب الشرطة العراقي عن مفاوضات الزمالك معه.

وقال اللاعب العراقي لقناة الكأس: "هل حسم انتقالي للزمالك؟ ليس بعد".

وفاز الشرطة على ديالي بهدف دون رد في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق مهند علي.

وجلب علي الصدارة بشكل منفرد للشرطة، إذ ارتفع رصيد الفريق للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري العراقي.

ويبتعد عن الزوراء الوصيف بفارق 3 نقاط.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الثنائي كريم البركاوي لاعب الرائد، ومهند علي الأبرز في قائمة المرشحين لدعم هجوم الفريق".

وينتهي عقد مهند علي مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر على أن ينضم له عقب انتهاء الموسم الحالي.

ويبلغ مهند علي من العمر 24 عاما وشارك في 37 مباراة مع الشرطة العراقي وتمكن من تسجيل 27 هدفا وصناعة هدف آخر.

ولعب مهند علي في صفوف الدحيل والسيلية في قطر.

واحترف في الدوري البرتغالي من بوابة بورتيمونيسي، وأيضا في اليونان إذ انضم لأريس سالونيكي.

وشارك مع منتخب بلاده في 56 مباراة وأحرز 21 هدفا.

ويتولى المصري مؤمن سليمان تدريب الشرطة العراقي وشهد تألق مهند علي الموسم الجاري

مهد علي الزمالك الشرطة العراقي
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