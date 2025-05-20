محافظ بورسعيد يوافق على تأجيل قبول استقالة كامل أبو علي من رئاسة المصري

وافق محب حبشي محافظ بورسعيد على تأجيل موافقته على قبولة استقالة كامل أبو علي رئيس النادي المصري.

وعقد حبشي اجتماعا مع مجلس إدارة النادي المصري لمناقشة الاستقالة التي قدمها أبو علي.

وتقدم كامل أبو علي باستقالة من رئاسة النادي المصري لأسباب صحية كما أعلنت المحافظة.

وقرر المحافظ تأجيل الموافقة على الاستقالة لحين عودة أبو علي من خارج البلاد ومحاولة مجلس الإدارة إثنائه عن قراره.

وتولى كامل أبو علي رئاسة المصري في أغسطس 2022 ويبتقى له أقل من عامين على نهاية مدة المجلس.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

وكان المصري قد أعلن إقالة أنيس بوجلبان من تدريب الفريق وتعيين ميمي عبد الرازق خلفا له بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.