مواعيد مباريات الثلاثاء 20 مايو - الدوري الإنجليزي.. وربع نهائي كأس عاصمة مصر

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

تختتم اليوم الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تقام مباريات إياب كأس الرابطة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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مانشستر سيتي × بورنموث.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كريستال بالاس × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري السعودي

القادسية × العروبة.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

التعاون × الرياض.. 7:20.. تطبيق شاهد.

الشباب × اتحاد جدة.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

دوري السوبر المصري لكرة السلة

الزمالك × الأهلي.. 6:00 مساء - أون سبورت 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الثلاثاء الدوري الإنجليزي كأس عاصمة مصر
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