"سيراميكا السويس".. دياب: الدمج هو الحل لإنقاذ الأندية الجماهيرية.. والقراران صحيحان في أزمة القمة

الإثنين، 19 مايو 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن إمكانية دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، واعتباره الحل لإنقاذ الأندية الجماهيرية من الأزمات التي أدت لإلغاء الهبوط في الموسم الحالي.

وقال دياب في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "نناشد وزارة الرياضة بالاستعجال في إقرار تعديلات القانون الرياضية لأنها الحل لأزمة الأندية الجماهيرية. الأندية الخاصة أبدت الرغبة والاستعداد للاندماج مع الأندية الجماهيرية في شركات الكرة".

وأضاف "سيراميكا كليوباترا مثلا يمكنه الاندماج مع شركة الكرة لمنتخب السويس، ليصبحا ناديا واحدا باسم واحد وليكن مثلا سيراميكا السويس. لم نصل لمرحلة الأسماء ولكن هذا هو المبدأ العام، وهذه التجربة حدثت في الدوري الإنجليزي ولذلك صارت كل الفرق لها حضور جماهيري".

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أما عن عودة أندية الشركات لدوري الشركات قال: "كرة القدم لم تعد كما كانت بل أصبحت صناعة. الأندية الخاصة أضافت كثيرا والدمج هو الحل للجمع بين الاستثمار والجماهير".

وعن مستوى التحكيم قال: "هناك مشكلة تحكيم في مصر. الأخطاء موجودة في العالم كله ولكن المشكلة في النسب حين تزداد. لدينا حكام جيدين ولكننا بحاجة لتطوير. مجلس اتحاد الكرة لم يمضِ الكثير من الوقت وتعاقد مع خبير أجنبي وآثار التطوير ستظهر مع الوقت".

أما عن قرار مجلس الرابطة بتعديل قرار لجنة المسابقات في أزمة مباراة القمة قال: "قررنا تخفيف العقوبة لاعتماد نتيجة المباراة والغرامات المالية بدون خصم النقاط الإضافي والقراران مطابقان للائحة 100%".

واختتم "تعديل اللائحة تم قبل بداية الموسم ولا صحة لتعديل اللائحة في منتصف الموسم. جميع الأندية وقعت على اللائحة قبل انطلاق الموسم. وحق التخفيف موجود ويحدث في مختلف العقوبات بناء على ملابسات الواقعة والقرار".

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