كرة سلة – منتظرا الأهلي أو الزمالك.. الاتحاد يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري
الإثنين، 19 مايو 2025 - 23:09
كتب : FilGoal
تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الدوري المصري السوبر لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى سبورتنج في نصف النهائي.
وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 96-83 في المباراة الرابعة بينهما، لينهي سلسلة نصف النهائي بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.
ووصل الاتحاد السكندري إلى نهائي الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.
وينتظر الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المتأهل من الأهلي والزمالك.
ووصلت سلسلة الأهلي والزمالك إلى التعادل 2-2 في نصف النهائي.
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