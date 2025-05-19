كرة سلة – منتظرا الأهلي أو الزمالك.. الاتحاد يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري

الإثنين، 19 مايو 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري كرة سلة

تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الدوري المصري السوبر لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى سبورتنج في نصف النهائي.

وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 96-83 في المباراة الرابعة بينهما، لينهي سلسلة نصف النهائي بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.

ووصل الاتحاد السكندري إلى نهائي الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

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وينتظر الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المتأهل من الأهلي والزمالك.

ووصلت سلسلة الأهلي والزمالك إلى التعادل 2-2 في نصف النهائي.

الاتحاد السكندري كرة سلة الدوري المصري لكرة السلة
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