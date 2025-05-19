كرة سلة – منتظرا الأهلي أو الزمالك.. الاتحاد يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري

تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الدوري المصري السوبر لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى سبورتنج في نصف النهائي.

وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 96-83 في المباراة الرابعة بينهما، لينهي سلسلة نصف النهائي بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.

ووصل الاتحاد السكندري إلى نهائي الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

وينتظر الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المتأهل من الأهلي والزمالك.

ووصلت سلسلة الأهلي والزمالك إلى التعادل 2-2 في نصف النهائي.