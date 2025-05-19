المندوه: أموال فرع أكتوبر ساعدت في سداد ديون الزمالك.. ولا أزمة في تجديد السعيد

الإثنين، 19 مايو 2025 - 23:00

كتب : حامد وجدي

الزمالك - سموحة - حسام المندوه

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن كواليس إنهاء العديد من الأزمات المالية في النادي.

وقال المندوه عبر قناة أون سبورت: "ليست المرة الأولى أن نتعرض لمشكلة الديون على الزمالك وليست المرة الأولى التي نحل فيها هذه المشكلة".

وأضاف "هذه الأزمات المالية تكلفت أموال إذا تم صرفها على الزمالك لكان النادي ذهب في مكان آخر".

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وواصل "نحن نركز على جمع الأموال لصرفها على أشياء غير موجودة، فبدلا من جمع الأموال لإبرام الصفقات نجمع المال لسداد الديون أولا".

وأكمل "الأمور صعبة في الزمالك ولكن مع كل أزمة نجتهد لسداد الديون وهذا ما نفعله الآن".

وأشار "الأموال التي تواجدت في الزمالك خلال الفترة الأخيرة هي خاصة بفرع النادي في 6 أكتوبر، وهذه الأموال هي نسبة معينة من عوائد النادي وليست القيمة المالية بالكامل".

وأردف "يجب أن ننتهي من بناء نسبة كبيرة من فرع الزمالك في 6 أكتوبر خلال السنة المقبلة حتى لا يتم سحب أرض النادي مرة أخرى".

وأوضح "محبو نادي الزمالك هم جزء مهم من المنظومة المالية للنادي ولا يوجد أي كيان كبير لا يعتمد على محبيه".

وشدد "لا يوجد أزمة مالية في ملف تجديد تعاقد عبد الله السعيد ويوجد حالة اتفاق معه على التجديد".

واستطرد "منذ الأمس لليوم ظهرت أشياء غير محمودة إطلاقا مثل الإعلان الذي ظهر ولكنه أثبت أن جماهير الزمالك بإمكانها تغيير كل شيء غير مرغوب فيه، وأرجو عدم خلق حالة من الاحتقان لأن جماهير الزمالك كبيرة ومحترمة ويجب احترامها".

وأتم تصريحاته "هناك لجنة تدرس ملف زي الموسم الجديد ونتمنى أن تخرج بنتائج جيدة".

الزمالك حسام المندوه عبد الله السعيد
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