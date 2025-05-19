كرة يد – الأهلي ينهي مجموعات إفريقيا بالفوز على فانز الكاميروني

الإثنين، 19 مايو 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

علي زين - الأهلي كرة يد

فاز فريق كرة اليد للرجال في الأهلي على فانز الكاميروني بنتيجة 39-18 في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات حتى يوم 23 مايو الجاري، وتقام في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيرة.

وفاز الأهلي في كل مبارياته بدور المجموعات ليتأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

أخبار متعلقة:
كرة يد - حميد لـ في الجول: النهائي سبب صعوبة مواجهة الترجي.. ونسعى لتكرار إنجاز برشلونة كرة يد – فرح الشاذلي حارسة الأهلي تجري جراحة الرباط الصليبي كرة يد – الأهلي يكرر تفوقه على الترجي وينتصر في كأس الكؤوس الإفريقية

وكان الأهلي حصد لقب السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي الأسبوع الماضي.

وحصل عمر سامي لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

الأهلي كرة يد
نرشح لكم
اتحاد اليد يرشح الزمالك للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية كرة يد – فرح الشاذلي حارسة الأهلي تجري جراحة الرباط الصليبي كرة يد - حميد لـ في الجول: النهائي سبب صعوبة مواجهة الترجي.. ونسعى لتكرار إنجاز برشلونة كرة يد – الأهلي يكرر تفوقه على الترجي وينتصر في كأس الكؤوس الإفريقية يد - دودو يتفوق على يحيى خالد.. مونبلييه بطلا لكأس فرنسا على حساب سان جيرمان انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد – فوز سيدات الأهلي على أول أغسطس والتأهل للدور الثاني في بطولة إفريقيا كرة يد – الزمالك يفوز على المنتدي المغربي في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
سلوت: مباراة رائعة رغم الخسارة.. وهذا ما لا يجب أن نفعله 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تعثر ثالث بعد التتويج.. ليفربول يخسر من برايتون بعد تقدمه مرتين 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
"سيراميكا السويس".. دياب: الدمج هو الحل لإنقاذ الأندية الجماهيرية.. والقراران صحيحان في أزمة القمة 5 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – منتظرا الأهلي أو الزمالك.. الاتحاد يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري 5 ساعة | كرة سلة
المندوه: أموال فرع أكتوبر ساعدت في سداد ديون الزمالك.. ولا أزمة في تجديد السعيد 5 ساعة | الدوري المصري
تم حجز القضية للحكم.. محامي رمضان صبحي يكشف تطورات أزمة عينة المنشطات 6 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(2) ليفربول 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة