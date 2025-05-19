كرة يد – الأهلي ينهي مجموعات إفريقيا بالفوز على فانز الكاميروني

فاز فريق كرة اليد للرجال في الأهلي على فانز الكاميروني بنتيجة 39-18 في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات حتى يوم 23 مايو الجاري، وتقام في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيرة.

وفاز الأهلي في كل مبارياته بدور المجموعات ليتأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

وكان الأهلي حصد لقب السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي الأسبوع الماضي.

وحصل عمر سامي لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.