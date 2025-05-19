"سطور المجد يواصل كتابتها القائد" الهلال يجدد عقد سالم الدوسري

الإثنين، 19 مايو 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد عقد لاعب سالم الدوسري لمدة موسمين.

سالم الدوسري

النادي : الهلال

الهلال

وكان عقد الدوسري مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووقع صاحب الـ 33 عاما على عقد جديد حتى 2027.

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وأعلن النادي عن التجديد عبر مقطع فيديو تحت عنوان "سطور المجد.. يواصل كتابتها القائد".

ويلعب الدوسري بقميص الهلال منذ عام 2011 وحتى الآن وتخلل تلك الفترة إعارة لمدة موسم مع فياريال.

وشارك الدوسري منذ بداية الموسم بقميص الهلال في 46 مباراة وخلالها سجل 26 هدفا وصنع 17 آخرين.

وبشكل عام لعب الدوسري 443 مباراة وخلالها سجل 130 هدفا وصنع 95 آخرين.

وتوج الدوسري برفقة الهلال بـ 20 لقبا.

سالم الدوسري الهلال السعودي
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