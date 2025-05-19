خبر في الجول - جلسة طارئة مع محافظ بورسعيد لحل أزمة استقالة أبو علي

الإثنين، 19 مايو 2025 - 21:20

كتب : عمرو نبيل

النادي المصري - بيان رسمي

تجرى الآن محاولات لإثناء كامل أبو علي رئيس النادي المصري عن قراره بالاستقالة.

وعلم FilGoal.com بانعقاد جلسة طارئة بين محافظ بورسعيد ومسؤولي النادي المصري، الحسيني أبو قمر ورجب عبد القادر وياسر سالم.

وفي حال لم ينجح المحافظ في حل أزمة استقالة كامل أبو علي من رئاسة النادي، سيستقيل معه بقية أعضاء المجلس.

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كذلك علم FilGoal.com أن استقالة أبو علي سببها تعطل مشروع الاستاد والمركز التجاري للنادي، وهي الأزمة التي يطالب أعضاء المجلس بحله.

أعلنت محافظة بورسعيد تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري تقدمه باستقالته.

وسيعقد المحافظ اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة المصري والجهة الإدارية المختصة للمحافظة على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.

وتولى كامل أبو علي رئاسة المصري في أغسطس 2022 ويبتقى له أقل من عامين على نهاية مدة المجلس.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

وكان المصري قد أعلن إقالة أنيس بوجلبان من تدريب الفريق وتعيين ميمي عبد الرازق خلفا له بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

النادي المصري كامل أبو علي
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