بيرشوت يودع عمر فايد قبل عودته لـ فنربخشة

تقدم نادي بيرشوت البلجيكي بالشكر لعمر فايد لاعب الفريق السابق.

وكان فايد قد قضى الموسم معارا من فنربخشة إلى بيرشوت.

وبنهاية الموسم سيعود فايد إلى فنربخشة من جديد لاستكمال تعاقده مع الفريق.

وكان موقع sporX التركي قد قال إن فنربخشة قد اجتمع مع وكيل عمر فايد وطلب منه ضرورة إيجدان فريق جديد للاعب بالإضافة إلى أن النادي سيتساهل في قيمة بيعه.

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل عمر فايد لاعب فنربخشة التركي حقيقة إبلاغ النادي بضرورة رحيله عن الفريق.

وقال إسماعيل لـ FilGoal.com: "لم نجتمع مع إدارة فنربخشة حول رحيل عمر فايد ولم يحدث أي شيء مما ذكره الموقع التركي".

عمر متواجد في تركيا حاليا وفنربخشة طلب منه عدم الحصول على إجازة في مصر لحين تجديد التأشيرة أولا لأنها تنتهي يوم 30 يونيو والدخول في معسكر مغلق مع الفريق بشهر يوليو في البرتغال استعدادا للموسم الجديد".

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف لـ FilGoal.com من قبل رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

ويعود عمر فايد إلى فنربخشة من جديد بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط فايد بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.

وخاض عمر فايد 15 مباراة مع بيرشوت هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويبلغ فايد من العمر 21 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.