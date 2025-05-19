بيرشوت يودع عمر فايد قبل عودته لـ فنربخشة

الإثنين، 19 مايو 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

عمر فايد - بيرشوت

تقدم نادي بيرشوت البلجيكي بالشكر لعمر فايد لاعب الفريق السابق.

وكان فايد قد قضى الموسم معارا من فنربخشة إلى بيرشوت.

وبنهاية الموسم سيعود فايد إلى فنربخشة من جديد لاستكمال تعاقده مع الفريق.

أخبار متعلقة:
وكيل عمر فايد يكشف لـ في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة تقرير تركي: إدارة فنربخشة أخبرت وكيل عمر فايد بالبحث عن فريق جديد مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت

وكان موقع sporX التركي قد قال إن فنربخشة قد اجتمع مع وكيل عمر فايد وطلب منه ضرورة إيجدان فريق جديد للاعب بالإضافة إلى أن النادي سيتساهل في قيمة بيعه.

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل عمر فايد لاعب فنربخشة التركي حقيقة إبلاغ النادي بضرورة رحيله عن الفريق.

وقال إسماعيل لـ FilGoal.com: "لم نجتمع مع إدارة فنربخشة حول رحيل عمر فايد ولم يحدث أي شيء مما ذكره الموقع التركي".

عمر متواجد في تركيا حاليا وفنربخشة طلب منه عدم الحصول على إجازة في مصر لحين تجديد التأشيرة أولا لأنها تنتهي يوم 30 يونيو والدخول في معسكر مغلق مع الفريق بشهر يوليو في البرتغال استعدادا للموسم الجديد".

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف لـ FilGoal.com من قبل رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

ويعود عمر فايد إلى فنربخشة من جديد بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط فايد بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.

وخاض عمر فايد 15 مباراة مع بيرشوت هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويبلغ فايد من العمر 21 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.

عمر فايد بيرشوت فنربخشة
نرشح لكم
بعد 4 مباريات فقط.. استقالة فيكتور فالديز من تدريب ريال أفيلا "نطالب بتصحيح ما حدث في ميستايا".. بيان من فالنسيا بعد الفيلم الوثائقي لـ فينيسيوس رابطة أندية الدوري الإيطالي تحدد موعد الجولة الأخيرة لـ نابولي وإنتر تقارير إسبانية: ريال مدريد يتفق على بنود عقد كاريراس.. وقيمة شرطه الجزائي تقرير: ليفربول في مفاوضات متقدمة مع كيركيز رانييري: ما زلت أشعر بحماس كبير تجاه لافتات الجماهير لي بعد خسارة لقب الدوري.. فاريولي يرحل عن تدريب أياكس بناء على رغبته رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا
أخر الأخبار
كرة سلة – منتظرا الأهلي أو الزمالك.. الاتحاد يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري 7 دقيقة | كرة سلة
المندوه: أموال فرع أكتوبر ساعدت في سداد ديون الزمالك.. ولا أزمة في تجديد السعيد 16 دقيقة | الدوري المصري
تم حجز القضية للحكم.. محامي رمضان صبحي يكشف تطورات أزمة عينة المنشطات ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (1)-(2) ليفربول.. صلاح يهدر بغرابة ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الأهلي ينهي مجموعات إفريقيا بالفوز على فانز الكاميروني ساعة | كرة يد
"سطور المجد يواصل كتابتها القائد" الهلال يجدد عقد سالم الدوسري ساعة | سعودي في الجول
بعد 4 مباريات فقط.. استقالة فيكتور فالديز من تدريب ريال أفيلا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - جلسة طارئة مع محافظ بورسعيد لحل أزمة استقالة أبو علي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة