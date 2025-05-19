كرة يد – فرح الشاذلي حارسة الأهلي تجري جراحة الرباط الصليبي

أجرت فرح الشاذلي حارسة مرمى فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي جراحة الرباط الصليبي.

وخضعت فرح الشاذلي للجراحة في القاهرة، بعدما تعرضت للإصابة خلال المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي.

تعرضت فرح الشاذلي حارسة مرمى فريق سيدات الأهلي لكرة اليد لإصابة قوية في مباراة الساحل التونسي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وأكملت فرح المباراة وهي مصابة ولعبت لمدة 20 دقيقة بعدما تعرضت الحارسة الثانية للأهلي للطرد.

وبالفعل فاز الأهلي في المباراة وتأهل لنهائي البطولة وحصلت فرح على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء.

قبل أن يخسر الأهلي نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد للسيدات ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد المقامة في صالة الأمير عبد الله الفيصل وتأهل لدور الثمانية.