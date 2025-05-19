بنزيمة ورونالدو والدوسري ينافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي
الإثنين، 19 مايو 2025 - 20:23
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري السعودي عن اللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للموسم الجاري.
كريم بنزيمة
النادي : الاتحاد
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويتنافس كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على الجائزة.
وجاءت قائمة المتنافسين على الجائزة والمكونة من 5 لاعبين كالآتي:
كريم بنزيمة – اتحاد جدة
سالم الدوسري – الهلال
كريستيانو رودالنو – النصر
روجر إيبانيز – الأهلي
كريستيان جوانكا – الشباب
بينما يتنافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب سعودي في الدوري وهم:
عبد الرحمن العبودي – النصر
سالم الدوسري – الهلال
تركي العمار – القادسية
مصعب الجوير – الشباب
عبد الله آل سالم – الخليج
وتوج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل أيام بعد منافسة شرسة مع الهلال.
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