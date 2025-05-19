بنزيمة ورونالدو والدوسري ينافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي عن اللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للموسم الجاري.

ويتنافس كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على الجائزة.

وجاءت قائمة المتنافسين على الجائزة والمكونة من 5 لاعبين كالآتي:

كريم بنزيمة – اتحاد جدة

سالم الدوسري – الهلال

كريستيانو رودالنو – النصر

روجر إيبانيز – الأهلي

كريستيان جوانكا – الشباب

بينما يتنافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب سعودي في الدوري وهم:

عبد الرحمن العبودي – النصر

سالم الدوسري – الهلال

تركي العمار – القادسية

مصعب الجوير – الشباب

عبد الله آل سالم – الخليج

وتوج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل أيام بعد منافسة شرسة مع الهلال.