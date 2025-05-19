سلة - الزمالك يعود في السلسلة ويفوز على الأهلي.. ومباراة فاصلة للحسم

حقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 67-59 في دوري السوبر المصري لكرة السلة.

بذلك الفوز يكون الزمالك قد تعادل في عدد مرات الفوز بسلسلة best of 5 المؤهلة لنهائي الدوري لتتجه إلى مباراة فاصلة.

الربع الأول انتهى بتقدم الأبيض بنتيجة 15-11.

في الربع الثاني عاد الأهلي وقلص الفارق إلى نقطة واحدة لينتهي الشوط بنتيجة 31-30.

ووسع الزمالك الفارق إلى الربع الثالث والربع الرابع لينهي المباراة لصالحه بفارق 8 نقاط وبنتيجة 67-59.

وكان الزمالك قد فاز في أول مباراة بالسلسلة قبل أن ينتصر الأهلي في مباراتين، وعاد الزمالك للتعادل بمباراتين لكل فريق.

وتقام المباراة الفاصلة غدا الثلاثاء على صالة برج العرب وسيتأهل الفائز منها بشكل مباشر إلى النهائي.