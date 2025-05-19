دوري NBA - أوكلاهوما يتأهل إلى نهائي الغرب بعد مباراة سابعة ضد دنفر

الإثنين، 19 مايو 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

أوكلاهوما سيتي

تأهل أوكلاهوما سيتي ثاندرز إلى نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعد سلسلة مثيرة مع دنفر ناجيتس.

وفاز أوكلاهوما على دنفر ناجيتس بنتيجة 125-93 في المباراة السابعة بينهما، ليحسم سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بنتيجة 4-3.

ويصل للنهائي ويضرب موعدا مثيرا مع مينيسوتا تمبرولفوز الذي تأهل للنهائي بعد تخطي جولدن ستيت واريورز.

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شهدت المباراة تألق شاي جيلجوس ألكساندر نجم أوكلاهوما الذي سجل 35 نقطة.

أما في القسم الشرقي تنطلق صباح غدا الثلاثاء سلسلة النهائي بين إنديانا بيسيرز ونيويورك نيكس.

وكان إنديانا بيسيرز تأهل على حساب كليفلاند كافاليرز، بينما فاز نيويورك نيكس على بوسطن سيلتيكس.

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