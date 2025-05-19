أكثر من 6 مليون دولار.. الزمالك يفند إجمالي الغرامات التي دفعها مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية

أعلن نادي الزمالك عن القيمة الإجمالية للغرامات التي دفعها النادي منذ تولي مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مسؤولية النادي.

وكان الزمالك قد أعلن تسديد غراماتي كل من خالد بو طيب لاعب الفريق السابق وجايمي باتشيكو مدرب النادي الأسبق.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

مليون و517 ألف و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألف و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألف و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألف و455 دولار مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولار عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألف و398 دولار للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522ألف و913 دولار.