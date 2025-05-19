تأجيل اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة تأجيل اجتماعه مع الأندية الذي كان مقررا له يوم 20 مايو الجاري.

وتقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم 2 يونيو في تمام الواحدة ظهرا، بحضور مندوبي الأندية ومجلس إدارة الرابطة.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة 3 أمور وهي:

لائحة قواعد القيد للموسم الجديد

منظومة تراخيص الأندية

التصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب

واجتمعت أندية الدوري مع رابطة الأندية المحترفة للاستقرار على شكل المسابقة في الموسم المقبل.

وتم الاتفاق على إلغاء الهبوط من الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 فرق في الموسم المقبل لتقام المسابقة بمشاركة 21 فريقا.

على أن يهبط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية من الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري، وغاب عنه 3 أندية وهم الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.