انتهت دوري سوبر السلة - الأهلي (59)-(67) الزمالك.. الأبيض يتعادل في السلسلة
الإثنين، 19 مايو 2025 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري لكرة السلة.
وكان الأهلي قد فاز في مباراتين مقابل واحدة للزمالك.
ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحدة للمرور إلى النهائي، بينما يحتاج الزمالك للفوز من أجل إدراك التعادل في السلسلة.
شاهد المباراة مباشرة
18 ثانية على نهاية المباراة وتقدم الزمالك 67-59.
ق6.54. ثلاثية تشعل المباراة والنتيجة الحالية 61-53.
نهاية الربع الثاني بتقدم الزمالك 31-30.
لزمالك يوسع الفارق والنتيجة الحالية 26-18.
نهاية الربع الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 15-11.
ق6. تقدم للزمالك بنتيحة 7-3.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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