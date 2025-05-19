"نطالب بتصحيح ما حدث في ميستايا".. بيان من فالنسيا بعد الفيلم الوثائقي لـ فينيسيوس

هاجم نادي فالنسيا الفيلم الوثائقي لـ فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وحدثت العديد من المشاكل من قبل بين اللاعب البرازيلي وجماهير فالنسيا على ملعب ميستايا معقل الخفافيش.

وجاء بيان فالنسيا كالتالي:

في ضوء الظلم والأكاذيب المرتكبة بحق جماهير فالنسيا، يطالب النادي كتابيا شركة إنتاج الفيلم الوثائقي لفينيسيوس جونيور بتصحيح فوري لما حدث في ميستايا والذي لا يتوافق مع الواقع.

يجب أن تسود الحقيقة واحترام جماهيرنا، يحتفظ فالنسيا بحقه في اتخاذ إجراء قانوني.

🦇 Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

ماذا حدث؟

فتحت رابطة الدوري الإسباني تحقيقا بعد انتشار فيديو لطفل ينعت فينيسيوس بالقرد في مباراة فالنسيا.

وكان ذلك يوم 15 مارس من العام الماضي.

وتعادل ريال مدريد وقتها مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية فرابطة الدوري الإسباني قررت فتح التحقيق بعد انتشار الفيديو خاصة من قبل شبكة ESPN البرازيل.

وأفادت الشبكة أن تم استدعاء الشرطة الإسبانية وقت المباراة وكذلك سيتم النظر من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وتوجد عداوة كبيرة بين الجناح البرازيلي وجمهور نادي فالنسيا منذ الموسم قبل الماضي بعد تعرضه للعنصرية ودخل في مشاجرات عديدة مع لاعبي الفريق وأيضا تدخل رئيس البرازيل في الأمر.