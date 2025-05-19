"نطالب بتصحيح ما حدث في ميستايا".. بيان من فالنسيا بعد الفيلم الوثائقي لـ فينيسيوس

الإثنين، 19 مايو 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد فالنسيا

هاجم نادي فالنسيا الفيلم الوثائقي لـ فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وحدثت العديد من المشاكل من قبل بين اللاعب البرازيلي وجماهير فالنسيا على ملعب ميستايا معقل الخفافيش.

وجاء بيان فالنسيا كالتالي:

أخبار متعلقة:
تقارير إسبانية: ريال مدريد يتفق على بنود عقد كاريراس.. وقيمة شرطه الجزائي مبابي يواصل التوهج في فوز ريال مدريد على إشبيلية بثنائية 4 أشهر تكفي.. دين هويسن مستقبل دفاع ريال مدريد الأول.. ريال مدريد يتعاقد مع ديان هويسين

في ضوء الظلم والأكاذيب المرتكبة بحق جماهير فالنسيا، يطالب النادي كتابيا شركة إنتاج الفيلم الوثائقي لفينيسيوس جونيور بتصحيح فوري لما حدث في ميستايا والذي لا يتوافق مع الواقع.

يجب أن تسود الحقيقة واحترام جماهيرنا، يحتفظ فالنسيا بحقه في اتخاذ إجراء قانوني.

ماذا حدث؟

فتحت رابطة الدوري الإسباني تحقيقا بعد انتشار فيديو لطفل ينعت فينيسيوس بالقرد في مباراة فالنسيا.

وكان ذلك يوم 15 مارس من العام الماضي.

وتعادل ريال مدريد وقتها مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية فرابطة الدوري الإسباني قررت فتح التحقيق بعد انتشار الفيديو خاصة من قبل شبكة ESPN البرازيل.

وأفادت الشبكة أن تم استدعاء الشرطة الإسبانية وقت المباراة وكذلك سيتم النظر من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وتوجد عداوة كبيرة بين الجناح البرازيلي وجمهور نادي فالنسيا منذ الموسم قبل الماضي بعد تعرضه للعنصرية ودخل في مشاجرات عديدة مع لاعبي الفريق وأيضا تدخل رئيس البرازيل في الأمر.

فينيسيوس جونيور فالنسيا ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
رابطة أندية الدوري الإيطالي تحدد موعد الجولة الأخيرة لـ نابولي وإنتر تقارير إسبانية: ريال مدريد يتفق على بنود عقد كاريراس.. وقيمة شرطه الجزائي تقرير: ليفربول في مفاوضات متقدمة مع كيركيز رانييري: ما زلت أشعر بحماس كبير تجاه لافتات الجماهير لي بعد خسارة لقب الدوري.. فاريولي يرحل عن تدريب أياكس بناء على رغبته رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا فليك: حددت المراكز التي نريد دعمها وأيضا الراحلين لا جازيتا: إنتر يمنع مدربه ولاعبيه من الحديث احتجاجا على حكم لقاء لاتسيو
أخر الأخبار
دوري NBA - أوكلاهوما يتأهل إلى نهائي الغرب بعد مباراة سابعة ضد دنفر 28 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
أكثر من 6 مليون دولار.. الزمالك يفند إجمالي الغرامات التي دفعها مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية 39 دقيقة | الكرة المصرية
تأجيل اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
مباشر دوري سوبر السلة - الأهلي (45)-(55) الزمالك.. نهاية الربع الثالث ساعة | كرة سلة
"نطالب بتصحيح ما حدث في ميستايا".. بيان من فالنسيا بعد الفيلم الوثائقي لـ فينيسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي بمقاعد لاعبيه الأجانب.. وموقفهم من مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كامل أبو علي يتقدم باستقالته من رئاسة المصري ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يتلقى خطابا من فيفا يفيد بانتهاء قضية بوطيب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة