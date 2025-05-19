في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي بمقاعد لاعبيه الأجانب.. وموقفهم من مونديال الأندية

الإثنين، 19 مايو 2025 - 17:41

كتب : أحمد الخولي

الأهلي مع كأس العالم للأندية

يختتم الأهلي موسمه يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري بمواجهة فاركو في ختام الدوري المصري، ثم يبدأ التركيز على فترة الانتقالات الصيفية وكأس العالم للأندية.

ويحتاج الأهلي للفوز على فاركو بأي نتيجة أو التعادل مع عدم فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بأكثر من 5 أهداف لحصد لقب الدوري.

وتضم قائمة الأهلي 9 لاعبين أجانب في الوقت الحالي مع عودة المعارين بالإضافة لضم محمد بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي وفقا لإعلان النادي المجري.

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ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي بمقاعد لاعبيه الأجانب والموقف من مونديال الأندية:

*يقيد الأهلي 5 لاعبين أجانب بشكل طبيعي مع فتح باب القيد مع إضافة ما يرغب في ضم من قائمة الأجانب بشكل استثنائي بسبب كأس العالم للأندية*

رباعي الموسم الجديد

استقر الأهلي بشكل نهائي على قيد الرباعي أشرف داري وأشرف بنشرقي ونيتس جراديشار بجانب التونسي بن رمضان في قائمة الموسم الجديد.

وبذلك يكون قد ضمن الرباعي تواجده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد وليس فقط خلال فترة مونديال الأندية.

رحيل رباعي

استقر الأهلي على توجيه الشكر لأربعة لاعبين آخرين بينهم ثنائي بشكل نهائي وهو علي معلول ويحيى عطية الله.

وينتهي تعاقد علي معلول بنهاية الموسم الجاري بينما عطية الله تنتهي إعارته من سوتشي الروسي في نفس التوقيت.

أما الثنائي رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو فقرر الأهلي خروجه من قائمة الموسم الجديد.

وسيكون رحيل سليم وكريستو عن طريق الدخول في إعارات أو عروض خارجية.

مقعد حائر

يتبقى مقعد حائر بخصوص أليو ديانج، واستقر الأهلي على قيد لاعب الوسط المالي بشكل طبيعي مع الرباعي السابق ذكره.

لكن يفتح الأهلي الباب مع إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي خامس عقب منافسات كأس العالم للأندية حال قرر الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد ذلك.

وإذا طلب ريفيرو تدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي في مركز معين سيكون ذلك بدلا من ديانج.

مونديال الأندية

بجانب الخماسي داري وبن رمضان وبنشرقي وجراديشار وديانج، هناك احتمالية تواجد لاعبين أجانب آخرين في قائمة كأس العالم للأندية.

ويأتي ذلك وفقا لوجهة النظر الفنية لخوسيه ريفيرو حال احتياج قائمة الفريق لذلك.

والأقرب هو ضم الثنائي علي معلول وعطية الله أو أحدهما في القائمة خلال كأس العالم للأندية.

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