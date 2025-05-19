كامل أبو علي يتقدم باستقالته من رئاسة المصري

أعلنت محافظة بورسعيد تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري تقدمه باستقالته.

وأشارت المحافظة في بيان إلى أن أبو علي قد تقدم باستقالته لأسباب صحية تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي.

وشدد محب حبشي خليل محافظ بورسعيد على نيته تكريم كامل أبو علي بعد العطاء الكبير الذي قدمه مع النادي.

وسيستمر مجلس إدارة المصري في قيادة النادي حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

وسيعقد المحافظ اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة المصري والجهة الإدارية المختصة للمحافظة على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.

وتولى كامل أبو علي رئاسة المصري في أغسطس 2022 ويبتقى له أقل من عامين على نهاية مدة المجلس.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

وكان المصري قد أعلن إقالة أنيس بوجلبان من تدريب الفريق وتعيين ميمي عبد الرازق خلفا له بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.