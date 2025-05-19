الزمالك يتلقى خطابا من فيفا يفيد بانتهاء قضية بوطيب

تلقى نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بانتهاء قضية المغربي خالد بوطيب.

خالد بوطيب النادي : نادي باو

وسدد الزمالك 983 ألف يورو قيمة المستحقات المالية المتأخرة لبوطيب.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب مستحقات مالية متأخرة لصالح بوطيب.

ولعب بوطيب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

كما أنهى الزمالك أزمة مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المتأخرة ليتمكن من رفع إيقاف القيد.

وكشف نادي الزمالك اليوم الاثنين عن دفع مستحقات باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والمقدرة بما يقارب من مليون يورو.

وكان الزمالك قد كشف في نوفمبر الماضي عن تعرضه لإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لباتشيكو، وخطاب وصل بأحقيته في الحصول على 819 ألف يورو من الزمالك.

وتقدم الزمالك حينها بطعن خلال المدة القانونية (30 يوما) لتجميد العقوبة وقيد اللاعبين في يناير الماضي.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.