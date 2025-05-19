تقرير: غياب كايو سيزار وتمبكتي عن الهلال للإصابة

الإثنين، 19 مايو 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

كايو سيزار - الهلال السعودي

يغيب الثنائي كايو سيزار جناح الفريق وحسان تبمكتي مدافع الفريق عن الهلال بسبب الإصابة.

كايو سيزار

النادي : الهلال

الهلال

ويتبقى للهلال مواجهتين في الدوري السعودي أمام كل من الوحدة والقادسية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إصابة كايو سيزار في عضلة الفخذ وفقا للفحوصات الطبية.

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وتعرض سيزار للإصابة خلال انتصار الهلال على الفتح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويشير التقرير إلى صعوبة لحاق سيزار بالمتبقي من مباريات للفريق هذا الموسم.

أما حسان تمبكتي فقد غاب عن تدريبات الفريق بسبب إصابته بالإنفلونزا وفضّل الجهاز الطبي إراحته حتى يتعافى.

أما خليفة الدوسري مدافع الفريق فجاءت فحوصاته الطبية مطمئنة وأظهرت تعرضه لشد بسيط في الفخذ.

ومن المقرر أن يتواجد الدوسري بشكل طبيعي أمام الوحدة يوم الأربعاء.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة وتكفيه نقطة واحدة من المباراتين الأخيريتين لضمان التواجد في المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال كايو سيزار
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