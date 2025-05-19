الرياضية: اجتماع زووم بين إدارة أهلي جدة ويايسله لحسم مصيره

استقر مجلس إدارة شركة نادي أهلي جدة لكرة القدم على عقد اجتماع عبر تقنية "زووم" مع الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لحسم مصيره.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي أهلي جدة سيناقش مع المدير الفني عقده الجديد.

ويسعى أهلي جدة لتمديد عقد المدرب الألماني مع طرح مزايا جديدة مقترحة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور وكيل أعمال المدرب الألماني من أجل محاولة التوصل لاتفاق نهائي يرضي الطرفين وسط رغبة مشتركة في استمرار العلاقة التعاقدية بين الجانبين.

وكان يايسله قد صرح عقب مواجهة الخلود السبت الماضي قائلا: "سمعت الكثير من الشائعات، والحقيقة أن الإدارة أبلغتني بعدم تجديد العقد، لكن رغبتي هي الاستقرار، وأقدّر الجميع في النادي من جمهور ولاعبين".

وبعد ساعات من التصريح أصدر النادي بيانا رسميا يؤكد فيه أن عقد المدرب الألماني لا يزال ساريا حتى يونيو 2026 وأن مفاوضات التمديد بدأت منذ أسبوع.

وأشارت الرياضية في وقت سابق عبر مصادرها الخاصة إلى أن مسؤولي الأهلي يتجهون إلى تجديد عقد المدرب الألماني، خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة مشتركة من الطرفين في استمرار التعاون بينهما.

ومنذ توليه تدريب الفريق صيف 2023، قاد يايسله الأهلي في 83 مباراة، حقق خلالها 52 انتصارًا، و13 تعادلًا، مقابل 18 خسارة، كما قاده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعد التغلب على كاواساكي الياباني بهدفين دون رد في 3 مايو الجاري.